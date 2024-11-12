نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صاحب لقطة العام بالدوري الإنجليزي: محمد صلاح أفضل لاعب في ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف صانع المحتوى داني ليلاند صاحب لقطة العام في الدوري الإنجليزي، عن تفاصيل التقاط صورة النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، أمام فريق أستون فيلا.

داني ليلاند يكشف تفاصيل التقاط صورة محمد صلاح

وأكد داني ليلاند، في تصريحات له عبر برنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" كان الامر رائعا، ومن الجيد التقاط هذه الوضع الذي قام بها محمد صلاح بعد تسجيله هدفا في مرمى استون فيلا، كنت بالقرب من الملعب وتوقعت تسجيله هذا الهدف".

وأضاف:" صلاح لاعب رائع للغاية، سعدت بتفاعل الصحفي الروماني فابريزيو رومانو على هذه الصورة التي قمت بالتقاطها والتي شاهدها حتى الآن على منصات التواصل الاجتماعي نحو 27 مليون متابع".

وأشار صانع المحتوى الإنجليزي:" صلاح لا يقدر بثمن وباعتباري مشجع لليفربول اتمنى استمرار صلاح مع الفريق وان يحقق هذا الحلم بعد الرحيل"

ثم استكمل: "لا أتوقع رحيل محمد صلاح عن ليفربول ولن أتقبل ذلك وفي رأيي ان ليفربول، سيفاجأنا بتجديد عقد صلاح لمدة 3 مواسم مقبلة وسيكون هدية النادي لجماهيره في الكريسماس".

وأتم ليلاند:" لا أرى لاعب أفضل من محمد صلاح لأنه تخطى تألق روبي فاولر، واعتقد أنه افضل لاعب في ليفربول عبر التاريخ".

