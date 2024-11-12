نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يحسم الجدل بشأن مستقبله مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موقفه النهائي من الرحيل عن القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.

جوميز يحسم مصيره مع الزمالك

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" جوزيه جوميز يرغب في الاستمرار مع نادي الزمالك، من أجل الاستمرار في حصد البطولات، ويضع الزمالك في المقام الأول بغض النظر عن أي عروض جديدة'.

وأضاف:" جوميز يحصل على راتب قليل في نادي الزمالك، ولكن البرتغالي لا يفكر في الحصول على الأموال، بل يرى أنه من الأفضل التتويج مع النادي بالبطولات، بدلا من تدريب فريق في منتصف الدوري السعودي".

وأتم كريم رمزي:" مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تود تجديد عقد جوزيه جوميز لمدة موسمين، وهي مدة نهاية المجلس الحالي، بسبب العلاقة الجيدة التي تجمع بينهما، وهناك اقتناع كبير بإمكانياته".