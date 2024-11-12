نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يستقر على تعديل عقد لاعبه الشاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي محمد فاروق، أن إدارة نادي الزمالك تدرس تعديل عقد حسام أشرف مهاجم الفريق الأبيض في الفترة المقبلة وغلق ملف رحيل اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جوميز يرفض رحيل حسام أشرف

ولم يشارك حسام أشرف مع فريق الزمالك خلال الفترة الماضية، مما كان يقربه من الرحيل في الميركاتو الصيفي، إلا أن جوزيه جوميز رفض رحيله وأكد بأنه متمسك باللاعب.

تصريحات الإعلامي محمد فاروق

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر تصريحات تلفزيونية: نادي الزمالك استقر بشكل كبير على تعديل عقد حسام أشرف لاعب الفريق الصاعد وتجديد الثقة فيه.

وأضاف: البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك تمسك ببقاء حسام أشرف والتراجع عن فكرة رحيله في يناير المقبل بعد تألقه في الفترة الأخيرة.