نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دون سالم الدوسري.. كيف سيكون تشكيل المنتخب السعودي أمام أستراليا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، على تشكيل الأخضر استعدادًا لمواجهة نظيره المنتخب الأسترالي؛ وذلك في إطار منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

موعد مباراة السعودية ضد أستراليا في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

ومن المقرر أن يلتقي منتخب السعودية مع نظيره المنتخب الأسترالي، في الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، يوم الخميس المقبل الموافق 14 نوفمبر الجاري.

وستنطلق صافرة مباراة السعودية ضد أستراليا، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الحادية عشر وعشر دقائق صباحا بتوقيت القاهرة، والثانية عشر وعشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل السعودية المتوقع لمواجهة أستراليا في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم