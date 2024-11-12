نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يتحدث عن تكريم الاتحاد البرتغالي له.. وإمكانية الوصول للهدف رقم 1000 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، سعادته بتكريمه في حفل الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم، وحصوله على جائزة خاصة.

حديث رونالدو بعد تكريمه

قال رونالدو خلال تكريمه: “لا يوجد شيء أفضل من تمثيل وطنك، والثقافة بأكملها، وأطفالك، وأمك، وأبيك، وأفضل أصدقائك. لهذا السبب أشعر بخيبة أمل في كثير من الأحيان تجاه بعض اللاعبين الذين لا يريدون تمثيل المنتخب الوطني”.

وتابع: "أشكر الاتحاد البرتغالي على هذه الجائزة، أنا فخور جدًا بعد حصولي عليها، أنا لا أرى ذلك كنهاية، بل كبداية".

وأضاف رونالدو: “أنا أكثر من سجل أهداف في تاريخ كرة القدم، أنا هداف كرة القدم التاريخي”.

وعن إمكانية وصوله للهدف الـ1000، قال: “أتعامل مع حياتي عن طريق عيّش اللحظة وهذا هو الأهم. أريد أن أعيش اللحظة، لا أستطيع التفكير على المدى الطويل بعد الآن".

وواصل: "أنا أعيش اللحظة، وإذا لم أصل إلى هذا الرقم [1000 هدف]، فإن اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في التاريخ هو أنا.. لقد وصلت لـ900 هدف في الشهر الماضي، وأنا فخور بذلك".