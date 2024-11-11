نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر للناشئين ينهزم أمام المغرب 5-1 في تصفيات أمم إفريقيا تحت 17 عامًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب المغرب للناشئين فوزًا كبيرًا على منتخب مصر بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 17 عامًا، المقرر إقامتها في المغرب.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره الجزائري في الجولة الثانية من التصفيات يوم الخميس المقبل.

وتترأس البعثة المصرية الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، فيما يضم الجهاز الفني للمنتخب مجموعة من الأسماء البارزة: أحمد الكاس مدربًا، ووليد مهدي مديرًا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًا، بالإضافة إلى باقي أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي.