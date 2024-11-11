نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف نصار: طوينا صفحة مباراة الزمالك.. وهدفنا التواجد ضمن مجموعة المقدمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، إن الفريق يغلق كل مباراة تنتهي ويبدأ في التحضير للمباراة المقبلة.

وأضاف أشرف نصار، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: خضنا مباراتين، وأدينا مباراة مميزة أمام الزمالك فنيا وبدنيا، ولم نكن بأفضل حال أمام فاركو وأهدرنا العديد من الفرص.

وتابع رئيس نادي البنك الأهلي: الدوري صعب هذا الموسم وكل المباريات صعبة، وسنجتهد بشكل كبير وننظر لأنفسنا ونتمنى أن نكون ضمن مجموعة المقدمة من أجل اللعب على مركز متقدم.

وواصل نصار: أي مباراة نلعبها تنتهي بانتهاء صافرة الحكم ونطوي صفحتها ونبدأ التحضير للمباراة التالية

واختتم أشرف نصار: الجهاز الفني بعد كل مباراة يبدأ في تصحيح الأخطاء لعدم تكرارها، ولدينا جهاز فني محترم بقيادة طارق مصطفى ولاعبون مميزون، ولدينا ثقة كبيرة في فيهم.