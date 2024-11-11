نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إغلاق باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة السبت والإعلان عن القوائم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيتم غلق باب الترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم يوم السبت المقبل، وذلك للقوائم التي تعتزم المشاركة في السباق الانتخابي المقرر في 10 ديسمبر المقبل.

وبحسب اللائحة الخاصة بالاتحاد، لا يُسمح بالترشح بشكل فردي، إذ يتم التقديم عبر قوائم موحدة.

وقد أتم الاتحاد المصري لكرة القدم استعداداته لاستقبال المرشحين، حيث بدأ استقبال طلبات الترشح من الأحد الماضي استعدادًا للانتخابات.

حتى اللحظة، لم تُعلن أي قائمة رسمية أو تكشف عن أسماء مرشحيها، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن القوائم وأسمائها بالكامل في الأيام القادمة بعد فتح باب الترشح يوم الأحد الماضي.