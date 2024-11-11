نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مانشستر يونايتد يعلن وصول مدربه الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر نادي مانشستر يونايتد، عبر الموقع الرسمي للنادي منذ قليل، وصول المدرب البرتغالي الجديد للفريق، روبن أموريم، إلى مجمع كارينجتون للتدريب التابع للنادي.

و وصل المدرب صاحب ال39 بعدما استقل طائرة من مطار بيجا في البرتغال إلى مانشستر في الصباح، بعد ساعات قليلة من فوزه بنتيجة 4-2 على براجا خلال مباراته الأخيرة مع ناديه السابق سبورتنج لشبونة.

وأشار الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد، إنه تم استقبال أموريم خارج مبنى الفريق الأول للرجال باحضان من الرئيس التنفيذي عمر برادة، وتلقي ترحيب أيضًا من المدير الرياضي دان آشورث والمدير الفني جيسون ويلكوكس.

وبهذا أموريم لديه 13 يومًا فقط للتحضير لأول مباراة له كمدرب للفريق الأول، خارج أرضه أمام إيبسويتش تاون المقرر لها يوم الأحد 24 نوفمبر.