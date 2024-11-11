نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال السعودي يعلن مدة غياب سالم الدوسري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقي النادي السعودي الهلال خبر صادم، بسبب تحديد مدة غياب لاعبه وقائد الفريق سالم الدوسري، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة الفريق ضد الاتفاق، والتي إنتهت بنتيجة (3-1) لصالح الهلال.

وقد تعرض الدوسري لإصابة قوية في كاحل القدم، تسببت في خروجه ونقله إلى المستشفى.

وكشف النادي أن الدوسري سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح من 15 إلى 20 يوما، ويفضل الجهاز الطبي في الوقت ذاته،عدم المخاطرة به والاستعجال في عملية تعافيه.

وبهذا سيغيب الدوسري عن مباريات منتخبه خلال الفترة المقبلة، يأتي على رأسها مبارتي أستراليا وإندونيسيا خلال الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وهناك إحتمالية مشاركته أمام الشباب بالجولة الثانيه عشر من عمر دوري روشن والمقرر لها يوم 30 نوفمبر، ويقرر النادي بناء على سرعة تعافيه من الإصابة.