انت الأن تتابع خبر جدول ترتيب هدافى الدورى الالمانى.. الصدارة تشتعل من جديد بين مرموش وكين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ساوى الدولي المصري عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت، عدد أهدافه مع اللاعب هاري كين في جدول ترتيب هدافى الدورى الالمانى، حيث اشعل عمر مرموش البطولة بعد أن سجل هدفًا رائعًا من ركلة حرة ساعدت في إشعال المنافسة مع هاري كين لاعب بايرن ميونخ.

ترتيب هدافى الدورى الالمانى

واصل اللاعب المصري “عمر مرموش” لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت المنافسة بقوة على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في بطولة الدوري الألماني موسم 2024-2025، و استطاع اللاعب عمر مرموش تسجيل هدف وصناعة هدفين أمام فريق بوخوم، وسجل عمر مرموش هدفا في فوز فريقه آينتراخت فرانكفورت على نظيره بوخوم بنتيجة 7-2 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الألماني موسم 2024-2025، ورفع مرموش بهذا الهدف رصيده إلى 11 أهداف ليحتل المركز الثانى فى ترتيب هدافى الدوري الألماني.

جدول ترتيب هدافى الدورى الالمانى 2024

وجاء جدول ترتيب هدافى الدورى الالمانى 2024 وفقًا للتالي..

عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت ، برصيد 11 هدفًا.

هاري كين، لاعب بايرن ميونخ، برصيد 11 هدفًا.

فيكتور بونيفاس، لاعب باير ليفركوزن، برصيد 6 أهداف.

تيم كلينيست، لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ، برصيد 6 أهداف.

سيرهو جيراسي، لاعب بوروسيا دورتموند، برصيد 6 أهداف.

جوناثان بوركاردت، لاعب ماينز، برصيد 6 أهداف.

إرميدين ديميروفيتش، لاعب شتوتجارت، برصيد 5 أهداف.

دينيز أونديف، لاعب شتوتجارت، برصيد 5 أهداف.

لويس أوبيندا، لاعب لايبزيج، برصيد 5 أهداف.

مايكل أوليسي، لاعب بايرن ميونخ، برصيد 5 أهداف.

جدول ترتيب الدوري الألماني