انت الأن تتابع خبر هدافي الدوري الالماني 2024 بعد انتهاء الجولة العاشرة من عمر البطولة.. مرموش يصنع التاريخ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع انتهاء الجولة العاشرة من الدوري الألماني يولي الأفراد اهتماما هدافي الدوري الالماني 2024، وأصبح النجم المصري عمر مرموش في صدارة قائمة هدافي الدوري، متفوقا على مهاجم بايرن ميونخ، الإنجليزي هاري كين، ويواصل مرموش تقديم أداء مميز هذا الموسم مع فريقه آينتراخت فرانكفورت، وتمكن من لفت أنظار العديد من الأندية الكبرى في أوروبا، من بينها ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني الذين أبدوا اهتماما كبيرا بضمه خلال فترة الانتقالات القادمة، وفي هذا السياق نعرض لكم جدول هدافي الدوري الالماني 2024.

هدافي الدوري الالماني 2024

تزايد البحث عن أخبار هدافي الدوري الالماني 2024، وبالتحديد عمر مرموش بعد تصدره قائمة هدافي الدوري الألماني هذا الموسم، تألق اللاعب الدولي المصري مع آينتراخت فرانكفورت، ليصبح النجم البارز في الفريق خلال هذا الموسم، وسجل مرموش حتى الآن 11 هدفا في البوندسليغا، متساويا مع هاري كين، الأداء المميز الذي يقدم جعله محط اهتمام الجماهير ووسائل الإعلام، خاصة مع الحديث عن مستقبله في ظل اهتمام الأندية الأوروبية الكبيرة بالتعاقد معه،

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الالماني 2024:

عمر مرموش،ـ المركز الاول، برصيد 11 هدف.

هاري كين ، المركز الثاني، برصيد 11 هدف.

تيم كلينسيت ، المركز الثالث، برصيد 6 أهداف.

جونثان بوركارت، المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

جراسي، المركز الخامس، برصيد 6 أهداف.

فيكتور بونيفاس، المركز السادس، برصيد 6 أهداف.

جدول ترتيب الدورى الالماني 2024-2025

مع المنافسة الشديدة على لقب هدافي الدوري الالماني 2024، وتصدر عمر مرموش قائمة الهدافين حتى الآن برصيد 11 هدفا، يليه هاري كين بنفس العدد من الأهداف، تشهد البطولة منافسة قوية بين اللاعبين للحصول على لقب الهداف هذا الموسم، بجانب المنافسة بين الأندية وبعضها البعض،

وفيما يلي جدول ترتيب الدورى الالماني 2024-2025: