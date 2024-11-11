جدول ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا 2024 قبل انطلاق الجولة الخامسة والسادسة

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رياض - احمد صلاح - تصدر منتخب مصر الوطني جدول ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا 2024 “المجموعة الثالثة” بعد فوزه على موريتانيا بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وكان قد تأهل منتخب مصر الى بطولة أمم إفريقيا بعد تصدره مجموعته برصيد 12 نقطة بعد فوزه على موريتانيا، وبوتسوانا والرأس الأخضر، ويُعد منتخب مصر أكثر المنتخبات التي شاركت في بطولات الأمم الأفريقية.

ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا 2024

جاء ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا 2024 وفقًا للتالي..

مصر برصيد 12 نقطة.

بوتسوانا برصيد 6 نقاط.

الرأس الأخضر برصيد 3 نقاط.

موريتانيا برصيد 3 نقاط.

ترتيب مجموعات تصفيات أمم أفريقيا

جاء ترتيب مجموعات تصفيات أمم أفريقيا قبل انطلاق الجولة الخامسة على النحو التالي..

المجموعة الأولي

تونس برصيد 7 نقاط.

جزر القمر برصيد 6 نقاط.

جامبيا برصيد 5 نقاط.

مدغشقر برصيد نقطتين.

المجموعة الثانية

1- المغرب برصيد 12 نقطة»

2- الجابون برصيد 7 نقاط»

3- جمهورية إفريقيا الوسطى برصيد 3 نقاط»

4- ليسوتو برصيد نقطة واحدة»

المجموعة الثالثة

1- مصر برصيد 12 نقطة»

2- بوتسوانا برصيد 6 نقاط»

3- الرأس الأخضر برصيد 3 نقاط»

4- موريتانيا برصيد 3 نقاط»

المجموعة الرابعة

نيجيريا برصيد7 نقاط.

بنين برصيد 6 نقاط.

رواندا برصيد 5 نقاط.

ليبيا برصيد نقطة واحدة.

المجموعة الخامسة

الجزائر برصيد 12 نقطة.

غينيا الإستوائية برصيد 7 نقاط.

توجو برصيد قطتين.

ليبيريا برصيد نقطة واحدة.

المجموعة السادسة

أنجولا برصيد 12 نقطة.

السودان برصيد 7 نقاط.

غانا برصيد نقطتين.

النيجر برصيد نقطة واحدة.

المجموعة السابعة

ساحل العاج برصيد 9 نقاط.

زامبيا برصيد 7 نقاط.

سيراليون برصيد 4 نقاط .

تشاد برصيد نقطتين.

المجموعة الثامنة

1- جمهورية الكونغو برصيد 12 نقطة.

2- غينيا برصيد 6 نقاط.

3- تنزانيا برصيد 4 نقاط.

4- إثيوبيا برصيد نقطة واحدة.

المجموعة التاسعة

1- موزمبيق برصيد 8 نقاط.

2- مالي برصيد 8 نقاط.

3- غينيا بيساو برصيد 4 نقاط.

4- إسواتيني برصيد نقطة واحدة.

المجموعة العاشرة

الكاميرون برصيد 10 نقاط.

زمبابوي برصيد 8 نقاط.

كينيا برصيد 4 نقاط.

ناميبيا دون نقاط.

المجموعة الحادية عشرة

أوغندا برصيد 10 نقاط.

جنوب إفريقيا برصيد 8 نقاط.

الكونغو برصيد 4 نقاط.

جنوب السودان دون نقاط.

المجموعة الثانية عشرة

بوركينا فاسو برصيد 10 نقاط.

السنغال برصيد 10 نقاط.

بوروندي برصيد 3 نقاط.

مالاوي دون نقاط.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة