نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب سموحة يوجه رسالة قوية للحكام: ندعمهم وأتمنى ربنا ينفخ في صورتهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة، إن الأخطاء التحكيمية في أول جولتين غير عادية، لكن أتمنى للحكام التوفيق وربنا يكرمهم وينفخ في صورتهم.

وأضاف أحمد سامي، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: أحيانا يكون لدينا لاعبين ندعي لهم أن ينفخ الله في صورتهم، لذلك أدعوا للحكام أن ينفخ الله في صورتهم وهو ليس انتقادا لهم.

وتابع مدرب سموحة: لدينا حكام جيدين، وحين رؤيتهم في الملعب نرتاح حتى حال وجود أخطاء، خاصة إذا كانت الأخطاء غير متكررة أو على فترات متقطعة.

واختتم أحمد سامي: نمر بفترة مضغوطة وعلى الجميع التحمل، وعلى الحكام الاجتهاد أكثر، لأن مصير نادي يتعلق بمثل هذه الأمور بإيراداته بطموحاته بكل شيء.