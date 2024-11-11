نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يخطط لخطف هداف تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن نية النادي الإنجليزي مانشستر يونايتد، لضم أحد اللاعبين البارزين في صفوف تشيلسي، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، ان مانشستر يونايتد قد عزم للتعاقد مع كريستوفر نكونكو، مهاجم تشيلسي، خلال فترة الانتقالات القادمة لتقوية صفوف في تواجد المدرب الجديد روبن أموريم.



وقد أدت الإصابات إلى تقليص مشاركات نكونكو مع البلوز، وفضل المدرب إنزو ماريسكا الاعتماد على نيكولاس جاكسون كمهاجم رئيسي لتشيلسي.

وضم تشيلسي نكونكو من فريق لايبزيج الألماني في صيف عام 2023 مقابل 52 مليون جنيه إسترليني.

ولكنه لم يشارك النجم الفرنسي كأساسي إلا في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وحصل على 154 دقيقة لعب فقط.

وحاليًا نكونكو هو هداف تشيلسي خلال الموسم برصيد 10 أهداف، وأحرز معظم الأهداف في بطولتي دوري المؤتمر الأوروبي وكأس الرابطة الانجليزية.