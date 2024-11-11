اسطنبول :أ.ف.ب: قضت المحكمة بسجن الرئيس السابق لنادي أنقرة غوجو لكرة القدم، فاروق كودجا، ثلاثة أعوام وسبعة أشهر و22 يوما بسبب اعتدائه على حكم عام 2023، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأناضول الحكومية امس .وصدر الحُكم بحق كودجا لاتهامه بـ»الإصابة المتعمدة» خلال مباراة ضد تشايكور ريزه سبور في 11 ديسمبر 2023 ضمن الدوري السوبر التركي. كما حُكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر وعشرين يوما بالإضافة إلى عقوبة السجن لخمسة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمتي «التهديد» و»عدم الامتثال لقانون منع العنف في الرياضة» على التوالي.واندفع كودجا نحو الحكم خليل أوموت ميلير بعد صافرة نهاية المباراة ولكمه بعنف في وجهه وصرخ «سأقتلك!»، وذلك لرفضه هدفا لفريقه في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1 بعدما كان أنقرة غوجو متقدما حتى الوقت بدل الضائع.

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