اليوم.. أهلي سداب يفتتح مشواره بملاقاة كاظمة الكويتي فـي البطولة الآسيوية الـ27 للأندية لكرة اليد بالدوحة

يفتتح اليوم «الثلاثاء» فريق اهلي سداب لكرة اليد في البطولةُ الآسيوية الـ27 للأندية أبطال الدوري للرجال لكرة اليد المؤهلة لبطولة العالم للأندية أبطال القارات «سوبر جلوب 2025»، وذلك عندما يلاقي نادي كاظمة الكويتي في الساعة الثانية وخمسة واربعين دقيقة ظهرا بتوقيت سلطنة عمان على صالة نادي الدحيل ضمن المجموعة الثانية التي تضم بجواره أندية الدحيل القطري والخليج السعودي وكاظمة الكويتي ومس كرمان الإيراني، حيث خاض أمس أولى الحصص التدريبية عقب وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة بقيادة المدرب الوطني ماهر الدغيشي الذي يتولى مهمة قيادة الفريق بدلا عن المدرب التونسي المنجي بوغطاس الذي تعرض لوعكة صحية ولم يسافر مع الفريق، واشتملت التدريبات على تمارين خفيفة من اجل المحافظة على معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين والتركيز على التشكيلة الاساسية وخطة اللعب التي تناسب فريق كاظمة الكويتي، حيث يطمح اهلي سداب الى تحقيق نتيجة مشرفة في لقاء اليوم وستكون المباراة الثانية لنادي اهلي سداب غدا الاربعاء امام نادي الدحيل القطري والمباراة الثالثة امام نادي مس كرمان الإيراني يوم 14 نوفمبر، والمباراة الرابعة امام نادي الخليج السعودي يوم 17 نوفمبر الجاري، أما المجموعة الاولى في البطولة تضم اندية الريان القطري المستضيف والكرخ العراقي والكويت الكويتي والشارقة الإماراتي والشباب البحريني. وتلعب الاندية المشاركة في البطولة بنظام دوري من دورٍ واحد يتأهل منها أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع من كل مجموعة إلى دور الثمانية بنظام خروج المغلوب، حيث يلاقي أول المجموعة الأولى رابع المجموعة الثانية وثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية، وثالث المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية ورابع المجموعة الأولى مع أول المجموعة الثانية، وذلك لحسم المتأهلين إلى المربع الذهبي، ثم يلتقي الفريقان الفائزان في المباراة النهائية لتحديد هوية البطل، وتعد هذه المرة الخامسة التي تستضيف فيها العاصمة القطرية الدوحة البطولةَ بعد أعوام 2012، و2013، و2014، و2016 وكانت النسخة الأخيرة من البطولة أُقيمت في دولة الكويت في شهر نوفمبر الماضي وتوّج فريق الخليج السعودي بطلًا لها بعد فوزه في المباراة النهائية على الفريق العربي القطري بنتيجة 35-33 حيث يحملُ نادي السد الرقمَ القياسيَ في عدد مرات الفوز باللقب برصيد خمس بطولات، كما فاز نادي الدحيل باللقب ثلاث مرات، وفاز به نادي الجيش مرتين.