تشكيل مجلس إدارة جديد لفريق المراغة بالمصنعة

المصنعة ـ من خليفة بن عبدالله الفارسي:

اعتمد نادي المصنعة التشكيل الجديد لإدارة فريق المراغة التابع لنادي المصنعة لمدة عامين 2024 -2026 بعد انتهاء فترة الإدارة السابقة ويتكون التشكيل الجديد من سند بن راشد بن سعيد الجرادي رئيسا يوسف بن حبوش بن جمعة الجرادي نائبا للرئيس سعيد بن حمد بن علي الجرادي أمينا للسر خليفة بن صالح بن مبارك الجرادي أمينا للصندوق وعضوية عبدالله بن علي بن سيف الجرادي عوض بن حبوش بن جمعة الجرادي عبدالعزيز بن جمعة بند ويش الجرادي خليفة بن جميل بن سبيت الجرادي عبيد بن زايد بن سعد المنوري جاسم بن صالح بن مبارك الجرادي أيوب بن جمعة بن درويش الجرادي .

وتقدم سند بن راشد الجرادي رئيس الفريق باسم الإدارة الجديدة بالشكر للادارة السابقة على جهودهم الطيبة التي بذلوها وتفانيهم لخدمة الشباب وما حققه الفريق من استحقاقات مؤكدا بان مجلس الادارة الجديد سيواصل تلك الجهود في جميع الجوانب الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق طموحات الشباب.