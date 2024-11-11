مدريد ـ أ.ف.ب: عكَّرت إصابة في الرباط الصليبي فرحة الجناح الدولي المغربي إلياس أخوماش بافتتاح رصيده التهديفي مع فريقه فياريال هذا الموسم عندما هز شباك ضيفه ألافيس (3-0) السبت الماضي في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم، حيث سيضطر إلى الخضوع لعملية جراحية ستبعده على الأرجح عن الملاعب حتى نهاية الموسم.ومنح أخوماش البالغ من العمر 20 عاما التقدم لفياريال بطريقة رائعة عندما تلقى كرة داخل المنطقة من الدولي العاجي نيكولا بيبي فهيأها لنفسه بيمناه واستدار وسددها بيسراه وأسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس أنتونيو سيفيرا في الدقيقة 38 احتفل المتوج مع منتخب بلاده ببرونزية دورة الألعاب الاولمبية في باريس، بهدفه الأول هذا الموسم.

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