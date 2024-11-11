نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرزوق يدخل انتخابات رئاسة الجودو بقائمة نارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



ايام قليلة وسيسدل الستار عن انتخابات الأتحاد المصرى للجودو بعد أن أعلن مرزوق على رئيس الاتحاد الحالى قائمته التي سيخوض بها انتخابات مجلس إدارة، والمقرر لها يوم 22 نوفمبر المقبل بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر بمشاركة 32 هيئة رياضية.

ومن جانبه أكد مرزوق على رئيس الاتحاد أن الفترة الماضية شهدت طفرة كبيرة فى اللعبة من خلال تحقيق البطولات القارية مشيرا أن هدفه الأساسى كان الدفع بعناصر شابة جديدة فى الفترة الحالية ليحملوا راية مصر فى المحافل الدولية المختلفة بعد أن عانت اللعبة فى فترات سابقة.



واضاف مرزوق أنه يملك قائمة رائعة سيخوض بها الانتخابات وهم اللواء طارق عز الدين واللواء خالد المعتز والعميد عمر مكرم والدكتور أحمد صبرة والأستاذ فوزي الهلباوي والأستاذ هشام الجمل مضيفا أنه سيسعى جاهدا لإستكمال الانجازات التى حققها فى فترته الاولى معهم فى فترته الماضية.



يذكر أن رئيس الاتحاد الحالى قد حقق العديد من الإنجازات الهامة لمصر فى اللعبة مثل:-



١- اول فردي وفرق افريقيا شباب وناشئين كينيا ٢٠٢٢

٢- خامس وسابع عالم ناشئين ٢٠٢٢

٣- اول فردي وفرق افريقيا شباب وناشئين مدغشقر ٢٠٢٣

٤- اول إفريقيا كبار المغرب 2023

٥- برونز عالم شباب وسابع عالم ناشئين

٦- برونز عالم شباب ٢٠٢٤

اول فردي وفرق كبار مصر ٢٠٢٤

اول فردي ناشئين واول فرق شباب الكاميرون ٢٠٢٤