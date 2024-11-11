نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكاية كورة| "رأس خنزير" في الكلاسيكو.. رد فعل جماهير برشلونة على الخيانة الكبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

"الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "حكاية كورة" والذي سنتناول خلاله حكاوي كروية فريدة من ونوعها وقصص رياضية ممزوجة بنكهة خاصة، نستعرضها في الأسطر التالية:

جماهير برشلونة تستقبل "فيجو" برأس خنزير

في صيف عام 2000، اهتزت جماهير برشلونة بصدمة غير متوقعة. قائدهم النجم البرتغالي لويس فيجو، الذي ما دام كان رمزًا للفريق، قرر الانتقال إلى غريمهم ريال مدريد، بعد أن دفع الملكي مبلغًا قياسيًا بلغ 60 مليون يورو لضمه. انتقال فيجو للغريم اللدود لم يكن مجرد صفقة انتقال عادية؛ بل بدا وكأنه خيانة كبرى لمحبي النادي الكتالوني، مما ولّد حالة غضب عارمة بين مشجعي برشلونة.

فيجو

لم تكن المشاعر المتأججة مجرد رد فعل عابر، بل ظهرت بوضوح في أول مواجهة جمعت فيجو بفريقه السابق على ملعب "كامب نو". ففي مباراة الكلاسيكو بالدور الثاني من موسم 2002-2003، واجه فيجو مشهدًا غير مسبوق في تاريخ الملاعب. عندما خطا النجم البرتغالي على أرض الملعب بقميص ريال مدريد، كانت المدرجات تشتعل بصافرات الاستهجان والهتافات الغاضبة، بل وأُلقي عليه وابل من الزجاجات الفارغة تعبيرًا عن الاستياء والغضب.

وجاءت ذروة غضب جماهير برشلونة ضد فيجو عندما تفاجأ الجميع بمشهد صادم: رأس خنزير مرمية على أرض الملعب، قُذفت باتجاه فيجو من قبل أحد مشجعي برشلونة المتعصبين. كان هذا الرمز إشارة قوية من الجماهير تعبر عن احتقارهم لخطوة انتقاله للنادي الملكي، وتجسيدًا لمعنى الخيانة في أعينهم.

لم يكن قرار فيجو مجرد خطوة في مسيرته الكروية، بل كان محطة قلبت حياة اللاعب وعلاقته مع الجماهير. ورغم مسيرته الناجحة في ريال مدريد، ظل فيجو بالنسبة لجماهير برشلونة رمزًا "للاعب المغضوب عليه"، وتبقى حادثة رأس الخنزير واحدة من أبرز مشاهد الكلاسيكو وأكثرها جدلًا في تاريخ كرة القدم.

