نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخلافات تعرقل مشوار "أبو مسلم" مع "كيما أسوان" وتقربه من الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقترب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق والمدير الفني الحالي لنادي كيما أسوان والذى يخوض منافسات بطولة الدورى الممتاز "ب" من الرحيل عن الفريق ،، وذلك بسبب عدم تنفيذ بعض الأمور المتفق عليها منذ التعاقد معه من قبل مجلس إدارة النادى الأسواني.

- أسباب اقتراب "أبو مسلم" من الرحيل عن تدريب فريق كيما أسوان

ويعد السبب الرئيسي في اتخاذ أبو مسلم للقرار هو عدم موافقة مجلس إدارة النادي على اللائحة التحفيزية للاعبين وعدم توفير الوجبات للفريق اثناء المعسكرات وإضافة لإيقاف بعض اللاعبين دون علم الجهاز الفنى.

مما جعل العلاقة بين أبو مسلم وإدارة النادي تتوتر وتجعله يفكر جديا في اتخاذ قرار الرحيل عن الفريق واتخاذ خطوة جديدة ربما يجد فيها ما يريد من استقرار حتى يحقق النجاحات.

وتولى نجم الأهلي السابق قيادة فريق كيما أسوان منذ ما يقرب من 3 أشهر فقط بعقد تدريبي لمدة واحد قابل للتجديد بأتفاق الطرفين.

- موقف فريق "كيما أسوان" بمنافسات بطولة الدورى الممتاز "ب"

هذا ومن المقرر أن يلاقى فريق كيما أسوان نظيرة مكادى يوم الجمعة المقبل والتى سوف تقام على ملعب الجونة ضمن الجولة السادسة وكان الفريق قد تلقى هزيمة علي أرضه أمام فريق نادي الأقصر في الجولة الماضية.

ويحتل فريق نادي كيما مركز متأخر في جدول مباريات بطولة الدورى الممتاز "ب" برصيد. 3 نقاط فقط حيث تلقي الفريق 4 هزائم وحقق فوزا واحدا.