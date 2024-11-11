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أحمد جودة - القاهرة -

دافع الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن زميله في الملاعب مجدي عبدالغني بعد إعلان الأخير خوضه انتخابات اتحاد الكرة على مقعد الرئيس.

"اسمه يشفعله".. تعليق مثير من شوبير على ترشح مجدي عبدالغني لرئاسة اتحاد الكرة

وقال شوبير: "مجدي عبدالغني أعلن عزمه الترشح للانتخابات وقال إنه يمتلك قائمة قوية، لكن لم يتم الكشف أي أسماء حتى الآن".

وتابع شوبير: "البعض يعتقد أنه كان الأفضل له الترشح على مقعد العضوية، ولكن اللائحة تمنع من تولى المنصب لأكثر من 8 سنوات من الترشح مجددًا".

وأضاف: "مجدي عبدالغني يعد واحدًا من أبرز الأسماء في كرة القدم المصرية، وله تاريخ حافل سواء مع النادي الأهلي أو في مسيرته الاحترافية، كما مثل مصر في كأس العالم وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لدورتي، هو نجم كبير واسمه يشفع له".

وأنهى شوبير حديثه قائلًا: "محدش يقول لي مش من حقه الترشح، إذا كان هو يرى في نفسه الكفاءة، فليتقدم، وأي شخص يرى في نفسه الكفاءة فله حق الترشح".