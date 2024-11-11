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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني، يسعي للحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا للتقارير الصحفية، فأن النادي الملكي يريد التعاقد مع الإسباني إيمريك لابورت مدافع النصر السعودي خلال الميركاتو الشتوي القادم.

موقف ريال مدريد من ضم نجم النصر السعودي في الميركاتو الشتوي



ويسعي ريال مدريد إلى التعاقد مع مدافع من الطراز الرفيع لحل المشكلة الدفاعية التي يُعاني منها الفريق الملكي، في ظل إصابة ميليتاو وديفيد آلابا وكارفخال.

وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن النصر السعودي لا يمانع من انتقال لابورت إلى ريال مدريد في الانتقالات الشتوية مقابل الحصول على 30 مليون يورو.

وأوضحت الصحف الإسبانية، إلى أن ريال مدريد لن يدفع مثل هذا المبلغ في لضم لابورت في الميركاتو الشتوي، خاصة وأن اللاعب يحصل على راتب مرتفع جدًا.

