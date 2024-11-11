أحمد جودة - القاهرة - لاعبا الزمالك والحرس مدربا لتلا في جهاز فؤاد سلامة بالقسم الثاني



إستقر فؤاد سلامة لاعب المقاصة السابق والمدير الفني الجديد لفريق تلا بالقسم الثاني على تشكيل أفراد الجهاز المعاون له في قيادة الفريق المنوفي.

ويضم الجهاز المعاون كلًا من، محمد إبراهيم لاعب الزمالك الأسبق ورئيس قطاع الناشئيين بالسكة الحديد، مدرب عام، وأحمد جمال لاعب حرس الحدود وفاركو السابق، مدرب مساعد، وياسر سعد مدرب حراس مرمى، وأحمد عارف مخطط أحمال، وعبد الكريم عيسى مدير إداري.

ويستعد مركز شباب تلا لمواجهة فريق بايونيرز في الثانية والنصف من عصر الأربعاء المقبل بملعب شربين.