نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسم موقف ريال مدريد من التعاقد مع سيرجيو راموس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موقف نادي ريال مدريد الإسباني من التعاقد مع مدافعه السابق سيرجيو راموس في صفقة انتقال حر خلال الفترة الحالية.

ويسعي ريال مدريد إلى التعاقد مع مدافع من الطراز الرفيع لحل المشكلة الدفاعية التي يُعاني منها الفريق الملكي، في ظل إصابة ميليتاو وديفيد آلابا وكارفخال.

حسم موقف ريال مدريد من التعاقد مع سيرجيو راموس



وقال الإعلامي الإسباني الشهير خوسيه فيليكس دياز، أن ريال مدريد برئاسة فلورنتنيو بيريز أغلق تمامًا فكرة عودة راموس إلى سانتياجو برنابيو مرة أخري.

وأشارت التقارير الإسبانية، إلى أن راموس يتمني العودة مرة أخري إلى صفوف ريال مدريد ليختم مشواره الكروي داخل صفوفه.

وأوضحت الصحف الإسبانية، إلى أن راموس يعرف جيدًا أن عودته إلى الفريق الملكي أصبحت شبه مستحيلة، حتي في ظل الظروف الدفاعية الصعبة التي يُعاني منها ريال مدريد خلال الفترة الأخيرة.

