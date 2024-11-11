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أحمد جودة - القاهرة -

فاز بوكا جونيور، على مضيفه سارمينتو (2-0) ضمن منافسات الجولة ال22 من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، فجر الإثنين.

بوكا جونيورز يتقدم في ترتيب الدوري الأرجنتيني

وحسم بوكا المهمة بثنائية في الدقائق الأخيرة؛ حيث تقدم بهدف ميجيل ميرينتيل في الدقيقة (76)، وأضاف كيفن زينون الهدف الثاني في الدقيقة (93).

وحقق بوكا فوزه الثاني على التوالي والثامن هذا الموسم ليرفع رصيده ل31 نقطة بالمركز الثامن، بينما تجمد رصيد سارمينتو عند 21 نقطة بالمركز ال26.

وبصعوبة بالغة، فاز راسينج كلوب على ضيفه إندبينتدينتي ريفاديفا (2-1) ضمن منافسات نفس الجولة.

تقدم إندبيندينتي بهدف مبكر سجله فيكتوريو راميس بعد مرور 8 دقائق.

وقلب راسينج كلوب، الطاولة على منافسه؛ حيث أدرك التعادل بهدف أدريان مارتينيز (ق17)، وانتزع نقاط المباراة بهدف خوان كوينترو (ق 87).

ورفع راسينج كلوب، رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث متخلفا ب5 نقاط عن فارسي الصدارة فيليز سارسفيلد وهوراكان.

وفي مواجهة ثالثة، فاز تاليريس كوردوبا خارج ملعبه على جودوي كروز بهدف سجله ماتياس جالارزا في الدقيقة (57).

وقفز تاليريس كوردوبا بهذا الفوز للمركز الخامس ب36 نقطة، بينما تجمد رصيد جودوي كروز عند 28 نقطة في المركز ال15.