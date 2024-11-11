نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فليك يعترف: برشلونة المسؤول عن الهزيمة المفاجئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المدير الفني لبرشلونة، هانزي فليك، عقب الهزيمة التي مني بها أمام ريال سوسييداد 0-1، أن فريقه كان "مسؤولًا" عن النتيجة، مشيرًا إلى أنه كان بإمكانه اللعب بشكل أفضل، "كما هو معتاد".

وغاب عن المباراة لامين يامال، أحد عناصر الفريق البارزين.

وأوضح المدرب الألماني في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء أنه دون لاعبين مثل يامال "يصبح الأمر أكثر صعوبة"، ورغم اعتقاده أن الفريق لعب بشكل جيد، إلا أنه قال "لم يكن يومنا".

وحول إمكانية مشاركة لامين يامال مع منتخب إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي، تمنى فليك أن "يقوم الاتحاد (الإسباني لكرة القدم) م بالشيء الصحيح".

وفيما يتعلق بهدف روبرت ليفاندوفسكي، الذي ألغي بعد الرجوع إلى تقنية الفار بداعي التسلل، قال المدرب: "علينا أن نواجه القرار".

وتعد هذه هي الخسارة الأولى لبرشلونة في "الليغا" بعد 4 انتصارات متتالية، وتحديدًا منذ خسارته في الجولة الثامنة (2-4) أمام أوساسونا في سبتمبر الماضي.

ورفع سوسييداد رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن، بفارق الأهداف أمام مايوركا وجيرونا على الترتيب.

بينما لا يزال البارسا وحيدًا في الصدارة بـ33 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي يمتلك مباراة مؤجلة أمام فالنسيا.