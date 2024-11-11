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أحمد جودة - القاهرة -

أشاد مدرب ريال سوسييداد، إيمانول ألجواثيل، بفوز فريقه على برشلونة 1-0 أمس الأحد، وأكد أن الانتصار "مستحق وعادل"، معتبرًا أن "الفريق كان يجب أن يفوز بنتيجة أكبر".

مدرب سوسييداد: فوزنا على برشلونة مستحق وعادل

وقال ألجواثيل في تصريحات بعد المباراة أن هذا الفوز "يعد ميزة لريال مدريد أكثر من كونه عيبًا لبرشلونة"، متصدر ترتيب "الليغا" بفارق 6 نقاط عن الفريق "الملكي" صاحب الوصافة.

وأبدى المدرب فخره بأداء فريقه، مشيرًا إلى أن لاعبيه اضطروا للعب "بأقصى" جهدهم حتى لا يخلق البارسا فرصًا للتهديف.

ولم يرغب إيمانول في الاكتفاء بهذا الفوز، معتبرًا أنه إذا لم يمنح الاستمرارية "فلا قيمة له"، رغم تأكيده على أن الفريق لعب بشكل جيد في جميع المباريات الأخيرة بهذا الموسم.

وخاض ريال سوسييداد المباراة بعدما حصل على يوم راحة أقل من برشلونة، ولذا أشاد المدرب بـ "الحالة البدنية العالية" للاعبيه بعد المجهود الذي بذلوه في مباراة بالدوري الأوروبي في بلزن (جمهورية التشيك).

