نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك ينتقد جوميز بسبب الجزيري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد بشير التابعي نجم منتخب مصر السابق، أن ناصر منسي مهاجم الزمالك يعيش في حالة جيدة للغاية منذ أن سجل هدف التعادل أمام الأهلي في كأس السوبر الإفريقي، مشيرًا إلى أن اللاعب كان قبل الموسم الحالي قاب قوسين أو أدنى من الرحيل، الدفع به من جانب جوميز يؤكد ثقته الكبيرة في قدراته، لكن ذلك لا يعني أنه محق في قرار استبعاد سيف الدين الجزيري.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "الجزيري كان له دور كبير مع الزمالك في المواسم الأخيرة، وبالتأكيد هناك مشكلة تخص اللاعب التونسي، وقد تكون بسبب المستحقات المالية، وسيف يتعامل بشكل احترافي مميز حتى الآن مع نادي الزمالك".

وأضاف: "لا اعتقد أن استبعاد الجزيري بسبب الدلع، ربما الأمر يتعلق بالأمور المالية ورغبة اللاعب في الحصول على مستحقاته المالية، لا بد أن يعمل جوميز على حل مشاكل لاعبيه قبل محاسبتهم، قد يكون لديه مشاكل في التجديد أو أمور آخرى، ولا بد من استيضاح أسباب المشكلة في البداية قبل إصدار الحكم النهائي على قصة سيف الجزيري وجوميز، وأي مشاكل في الزمالك تكون متعلقة بنسبة كبيرة بالأمور المالية، ولا بد من احتواء المواقف، وأي أزمة لم تكن تتعلق بالأمور المالية من الممكن أن يتم حلها سريعا".

وأكمل: "مشكلة النادي الأهلي مع قصة الشيبي ومسئولي بيراميدز، كانت تتعلق بالكبرياء، كل طرف كان متمسك بكبريائه في تلك الأزمة، والحمد لله إنه ا انتهت بالتصالح في النهاية بين الثنائي".

وزاد: "لا بد أن يرد الأهلي على ما ذكره إيهاب الكومي بشأن امام عاشور، هذه الامور "فتنة" بكل تأكيد تحدث عن طريق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وكان عليه أن يذكر المصدر الموثوق الذي قال له أنه متأكد أن امام عاشور سوف يتعرض لإصابة، ولو حصل وأن إمام عاشور (ادعى الإصابة) والمعلومة مظبوطة يبقى (يتشطب) إمام عاشور ولكن بتقرير طبي قاطع يثبت أنه يتهرب، بخلاف ذلك يتم محاسبة المسئول الذي ذكر معلومة غير صحيحة".

وأكمل: "لا بد أن يكون هناك رد رسمي من النادي الأهلي حتى لا يمر مرور الكرام، خصوصا أن البعض سوف يتمادي في تلك التصريحات، إمام عاشور من أهم اللاعبين في مصر، وتصريح إيهاب الكومي (صادم) بكل تأكيد".

وحول ملف زيزو، قال: "كل طرف يحدد الأولويات، ومجلس الإدارة مطالب بالجلوس مع زيزو لمعرفة مطالبه، ولو الزمالك يريد التجديد عليه تلبية مطالب اللاعب، ومن حق اللاعب أن يطلب المبلغ الذي يستحقه، الزمالك كان يرغب في ضم بنشرقي بـ1.4 مليون دولار، لكن بذلك زيزو يستحق اضعاف الرقم، ما دام سوف تستطيع توفير هذا المبلغ لبنشرقي، يبقى الأولولة لزيزو".

وأتم: "لو الزمالك جهز فلوس زيزو سوف يجدد، وتوقعاتي أنهم لا يرغبون في التجديد، وممدوح عباس يدعم الزمالك ولو "مليار" يقدر يدفعه، ويمول النادي في اي صفقة أو مستحقات اي لاعب".