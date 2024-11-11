نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أبرز مباريات الجولة القادمة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم اللاتينية لمتابعة مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.



تعتمد تصفيات أمريكا الجنوبية (كونميبول) لنهائيات كأس العالم 2026 على نظام دوري المجمع وهو النظام الأكثر شيوعًا في هذه القارة.



في هذا النظام، تلعب جميع المنتخبات العشرة المشاركة مع بعضها البعض ذهابًا وإيابًا مما يعني أن كل منتخب يخوض 18 مباراة.



عقب نهاية جميع الجولات يتم ترتيب المنتخبات حسب عدد النقاط التي حصلت عليها ليتأهل عدد محدد من المنتخبات التي تحتل المراكز الأولى مباشرة إلى نهائيات كأس العالم أما المنتخبات التي تحتل المراكز التالية فقد تضطر إلى خوض مباريات فاصلة مع منتخبات من قارات أخرى لتحديد المتأهلين النهائيين.



وفي تصفيات كأس العالم 2026 لقارة أمريكا الجنوبية (كونميبول)، سيتأهل 6 منتخبات مباشرة إلى البطولة بالإضافة إلى ذلك، ستتاح الفرصة لمنتخب سابع للتأهل عن طريق الملحق الدولي.



هذا يعني أن إجمالي 6 منتخبات من أمريكا الجنوبية تتأهل مباشرة مع فرصة لمنتخب سابع عبر الملحق.



ستقام الجولة الخامسة في 14 و15 نوفمبر 2024 وتمتلك مجموعة قنوات SSC Sports السعودية الحقوق الحصرية لمباريات تصفيات أمريكا الجنوبية في منطقة الشرق الأوسط.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم اليوم...



- الاكوادور وباراجواي الساعة 12 صباحا بتوقيت مصر

- فنزويلا والأرجنتين الساعة 2 صباحا بتوقيت مصر

- تشيلي والبرازيل الساعة 3 صباحا بتوقيت مصر

- بيرو وأوروجواي الساعة 4 ونصف صباحا بتوقيت مصر