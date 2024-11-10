مصطفى شوبير: ترشيحي لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا شرف كبير

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، عن اعتزازه بترشيحه لجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا للموسم الماضي، مشيرًا إلى أن مجرد وجوده في قائمة المرشحين يُعد إنجازًا كبيرًا.

وصرّح شوبير في مقابلة تليفزيونية قائلًا: "يشرفني أن أكون مرشحًا لجائزة أفضل لاعب داخل القارة، فهي جائزة ذات قيمة كبيرة، وقد فاز بها من قبل العديد من أساطير إفريقيا".

وأضاف شوبير: "أشكر جماهير الأهلي وأتمنى حضورهم بكثافة كما حدث في مباراة العين الإماراتي بكأس الإنتركونتننتال، حيث كانت الأجواء مميزة وأدخلت البهجة على الجميع، حتى اللاعبين الذين لم يشاركوا".

ويخوض شوبير المنافسة على جائزة أفضل حارس في إفريقيا بعد مساهمته في فوز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، ويواجه منافسة قوية من تسعة حراس آخرين، من بينهم أمان الله ماميش، حارس الترجي التونسي، وويليامز، حارس صن داونز الجنوب أفريقي.