نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يكشف سبب ضم محمد الشناوي لمعسكر منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن سبب قرار حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بضم حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي إلى معسكر المنتخب استعدادًا لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، رغم أن الجهاز الفني كان يخطط في البداية لمنحه فترة راحة.

وأشار شوبير خلال برنامجه "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم إلى أن حسام حسن اختار الشناوي لقيادة المنتخب في ظل غياب عدد من اللاعبين الأساسيين، أبرزهم محمد صلاح.

وأضاف أنه من المرجح أن يرتدي الشناوي شارة الكابتن خلال هاتين المباراتين.

وينطلق معسكر المنتخب اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة كاب فيردي يوم 15 نوفمبر الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "الوطني" في كاب فيردي، تليها مباراة ضد بوتسوانا يوم 19 نوفمبر الساعة 9 مساءً على استاد القاهرة الدولي.