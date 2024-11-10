هاني أبو ريدة يقدم أوراق ترشحه في انتخابات اتحاد الكرة الخميس.. واعتذار محمود طاهر

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أحمد جودة - القاهرة - كشف خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، اعتذر محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق، عن عدم الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المحدد لها 10 ديسمبر المقبل، بعد فتح باب الترشح اليوم الأحد، لأسباب خاصة.

هاني أبو ريدة يقدم أوراق ترشحه في انتخابات اتحاد الكرة

وقال الغندور، ان محمود طاهر حتى الساعات الأخيرة هناك ضغوطا شديدة عليه لخوض الانتخابات على منصب النائب ضمن قائمة هاني أبو ريدة، لكنه اعتذر وأغلق هذا الملف بشكل نهائي.

وأكمل، ان هاني أبو ريدة سيقدم أوراق ترشحه هو وقائمته يوم الخميس المقبل، وهناك جلسات يومية قبل الاستقرار بشكل رسمي على أفراد القائمة.

واختتم، ان أبو ريدة، حتى الآن حدد الخميس المقبل موعدا لتقديم أوراق ترشحه وتعهد في جلساته مع المسؤولين بإصلاح منظومة كرة القدم المصرية ومعالجة كافة السلبيات وإعادة المنتخبات المصرية لمصاف الكبار على مستوى القارة الأفريقية.