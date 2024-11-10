نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكاف يحدد موعد وحكام مباراة بيراميدز وساجرادا الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبلغ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) نادي بيراميدز بموعد وحكام مباراته المرتقبة ضد فريق ساجرادا الأنجولي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

تقرر أن تقام المباراة يوم الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري، في تمام السادسة مساءً، على استاد الدفاع الجوي، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في دور المجموعات.

سيقود المباراة طاقم تحكيم من بنين بقيادة الحكم لويس هوجاندان، ويساعده كل من إيريك إيمافو كمساعد أول، ونارسي كوتون كمساعد ثانٍ، بينما سيكون تسانسيتا أهمولانتو حكمًا رابعًا.

كما تم تعيين أمير عبدي حسن من الصومال كمراقب للمباراة، ومراقب الحكام جلاديس لينجوي من زامبيا، بينما سيكون فريدريك أتشيمبونج من غانا منسقًا عامًا.

وسيقوم عادل كريم من مصر بمهام المنسق الإعلامي، وأوكي أوبي من نيجيريا كمنسق أمني، في حين تم تكليف محمد إسماعيل من مصر كمنسق لحقوق البث.