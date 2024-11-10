نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعنة الإصابة تضرب نجم آرسنال مجددًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض اللاعب الإنجليزي بوكايو ساكا نجم آرسنال، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه ضد تشيلسي اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويعانى نجم أرسنال من الإصابات التي تعانده منذ بداية هذا الموسم الحالي.

إصابة ساكا أمام تشيلسي

وأفادت قناة "تي إن تي سبورتس" بتعرض ساكا لإصابة في آخر لحظات مباراة أرسنال ضد تشيلسي".

وترك اللاعب الدولي الإنجليزي أرض الميدان في الدقيقة 81، وشارك مكانه البرازيلي جابرييل جيسوس.

وكان ساكا قد عانى من إصابات طفيفة هذا الموسم، أبرزها في أكتوبر الماضي، وحرمته من المشاركة في مباريات بورنموث وشاختار دونيتسك.

والجدير بالذكر أن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، ذكر أثناء تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس"، أن حالة ساكا وزميله ديكلان رايس الذي غادر أيضًا في الشوط الثاني ليست جيدة.

وتحدث أرتيتا: " ساكا ورايس كانوا غير قادرين على استكمال المباراة، وشعرو أنهما ليست في حالتهم الطبيعية وأنهم يمرون بحالة غير جيدة، ستتم الفحوصات ونتأكد من الإصابات التي تعرضوا لها".