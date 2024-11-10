منتخب مصر يخوض أولى تدريباته باستاد الدفاع الجوي.. وتغيير موعد مباراة بتسوانا

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أحمد جودة - القاهرة - خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن اولى تدريبات الفريق باستاد الدفاع الجوى استعدادًا لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا المقرر لهما يومي 15 و19 نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

منتخب مصر يخوض أولى تدريباته باستاد الدفاع الجوي

شهد مران منتخب مصر إحماءات بدنية ثم جمل فنية تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن.

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أنه تم تغيير موعد مباراة منتخب مصر أمام بتسوانا المقرر لها يوم 19 والمقرر اقامتها باستاد الدفاع الجوى لتقام في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة بدلا من الساعه التاسعة بناء على خطاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وذلك إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص لإقامة مباراة كاب فيردي وموريتانا في نفس الموعد.