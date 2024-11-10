نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لفتة إنسانية من إنريكي.. ماذا فعل؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، الإسباني لويس إنريكي، رسالة خاصة لمساعده في الجهاز الفني للفريق الفرنسي، رافيل بول، وذلك بعد وفاة زوجته.

قال إنريكي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لناديه، إنه يهدي الفوز الذي حققه الفريق السبت على أنجيه 4-2، لبول وزوجته الراحلة.

وأضاف: "الجميع في الطاقم الفني لباريس سان جيرمان لم يعلموا بالأمر إلا في نهاية المباراة أمام أنجيه".



وأوضح: "نريد أن نهدي هذا النصر لرافيل وعائلته وعائلة راكيل، دعمنا الصادق ونتمنى لهم القوة، راكيل لن تغادر أبدًا، ستكون معنا دائمًا، إنها لحظة حزينة للغاية".

ويتصدر سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 29 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق موناكو صاحب المركز الثاني.