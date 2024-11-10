نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. برشلونة يكشف سبب غياب لامين يامال عن لقاء سوسيداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي برشلونة، عبر بيان رسمي، سبب غياب لاعبه لامين يامال عن لقاء الليلة ضد ريال سوسيداد في بطولة الدوري الإسباني.

الإصابة تحرم برشلونة من خدمات يامال أمام سوسيداد

أوضح نادي برشلونة، إن لامين يامال يغيب عن تشكيل الفريق أمام سوسيداد جراء كدمة قوية تعرض لها خلال مباراة الأربعاء الماضي أمام النجم الأحمر في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشار النادي الكتالوني إلى إن مدة غياب لامين يامال عن الفريق، تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.

ويحل فريق برشلونة، ضيفًا على نظيره ريال سوسيداد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإسباني.

ويعتلي فريق برشلونة، صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة من 11 انتصارًا مقابل هزيمة واحدة.