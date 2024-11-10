نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر والد زيزو يكشف حقيقة عرض الأخدود السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصطفى سيد، والد أحمد زيزو، لاعب فريق الزمالك، حقيقة الأنباء المتداولة حول تلقي نجله عرضًا من نادي الأخدود السعودي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأوضح مصطفى سيد في تصريحات صحفية، أنه لم يتم تلقي أي عروض رسمية حتى الآن، رغم وجود مكالمات هاتفية من وكلاء لاعبين يتحدثون عن عروض محتملة، لكنها لم تصل إلى حد العروض الرسمية.

وأكد أنه لا يُولي أهمية لأي عروض ما لم تكن رسمية أو تصدر عن إدارة النادي.

وأكد والد اللاعب أن الأولوية بالنسبة لهم هي بقاء زيزو في الزمالك، مشيرًا إلى أنهم في انتظار عقد جلسة مع إدارة النادي في الأيام المقبلة لحسم الأمور بشكل نهائي.

يُذكر أن عقد زيزو مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2024-2025، وبالتالي سيكون من حقه الانتقال لأي نادي آخر بعد نهاية الموسم.