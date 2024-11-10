نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد فترة غياب.. الجزيرى يعود إلى تدريبات الزمالك في هذا الموعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيف الجزيرى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سيعود إلى تدريبات الفريق يوم الثلاثاء المقبل، بعد فترة من الغياب إثر سفره إلى إيطاليا.

وكان الجزيرى قد غادر في الساعات الأخيرة بعد استبعاده من مباراة الفريق الأخيرة أمام سموحة بالدوري.

وقد منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة 3 أيام، ليعود الفريق للتدريبات يوم الثلاثاء استعدادًا للسفر إلى ليبيا للمشاركة في مباراة اعتزال خالد حسين، لاعب منتخب ليبيا والنصر الليبي السابق.