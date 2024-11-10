نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد انضمام مرموش ومصطفى محمد لمعسكر منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينضم كل من عمر مرموش ومصطفى محمد إلى معسكر منتخب مصر يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، تحضيرًا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب.

كما شهدت قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا، والمقرر إقامتهما في 15 و19 نوفمبر الجاري ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات، استدعاء أربعة لاعبين جدد لأول مرة، لم يسبق لهم التواجد مع المنتخب.

ومن بين هؤلاء اللاعبين الجدد، يظهر لأول مرة تحت قيادة حسام حسن كل من: محمد ربيعة (سموحة)، طاهر محمد طاهر (الأهلي)، محمود زلاكة، وحسام عبد المجيد.