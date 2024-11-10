نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر للناشئين يختتم استعداداته لمواجهة المغرب في تصفيات شمال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 استعداداته المكثفة لملاقاة منتخب المغرب غدًا الإثنين في تصفيات شمال إفريقيا.

وحرص المدير الفني أحمد الكاس على تطبيق بعض الجمل الفنية والتكتيكية، تمهيدًا لتنفيذها خلال المباراة.

وتنطلق التصفيات في المغرب خلال الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر، حيث يلعب منتخب مصر أول مباراة أمام المغرب، ثم يلتقي الجزائر، ويواجه تونس في المباراة الثالثة، قبل أن يختتم منافسات التصفيات بلقاء منتخب ليبيا.