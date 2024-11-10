نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل برشلونة الرسمي لمباراة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة عن تشكيل فريقه الرسمي مساء اليوم الأحد، ضد ريال سوسيداد.

تلعب مباراة برشلونة وريال سوسييداد اليوم في إطار منافسات مسابقة الدوري الإسباني موسم 2024-25.

وتنطلق المباراة بين برشلونة وريال سوسيداد اليوم الأحد، عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتضن ملعب «ريالي أرينا»، مباراة ريال سوسيداد ضد برشلونة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مباريات الدوري الإسباني اليوم الأحد.

تشكيل برشلونة الرسمي ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني