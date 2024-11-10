نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرموش لا يمكن إيقافه.. سيطرة مصرية في الملاعب الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيطر اللاعب المصري عمر مرموش على الملاعب الأوروبية منذ انضمامه لفريق آينتراخت فرانكفورت، وهو يقدم أهداف مطعمة بالذهب بأقدام من حديد جعل أنظار الجميع تتجه إليه منذ بداية الموسم الجديد في الدوري الالماني.

وقاد النجم المصري عمر مرموش، فريقه آينتراخت فرانكفورت للفوز في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على مضيفه شتوتجارت بثلاثية مقابل هدفين، في إطار منافسات مسابقة الدوري الألماني موسم 2024-25.

حيث باتت مباراة اليوم التي أقيمت بين فرانكفورت وشتوتجارت هي الثالثة على التوالي الذي يسجل فيها مرموش من ركلة حرة، حيث تمكن من تنفيذ ذلك من قبل ضد بوخوم في المباراة التي انتهت بنتيجة 7-2 في البوندسليغا، ثم سلافيا براغ والتي انتهت بنتيجة1-0 في الدوري الأوروبي.

كما أنه تمكن من صناعة الهدف الأول لفرانكفورت الذي أحرزه هوغو إيكيتيكي، في الشوط الأول.

وبهذا الانجاز الذي يبذله عمر مرموش في الملاعب الأوروبية، أصبح الأكثر إسهاما بالأهداف في الدوري الألماني برصيد 18 مساهمة، وسجل من خلال مشاكته 11 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة، وبهذا يتفوق على هاري كين مهاجم بايرن ميونخ ب16 مساهمة.

ويسير عمر مرموش على خطى محمد صلاح، الذي أصبح الأكثر إسهاما بالأهداف في الدوري الإنجليزي برصيد 14 مساهمة، بعدما سجل 8 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وتمكن صاحب الـ25 عاما، من أن يصبح أكثر من ساهم بشكل عام بالأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى هذا الموسم، متفوقا على روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة برصيد 16 مساهمة.

ولم يتوقف مرموش عند ذلك، بل نجح في أن يتربع على عرش صدارة هدافي الدوري الألماني بعد مرور 10 جولات للبوندسليغا، والذي رفع رصيده إلى 11 هدفا بالتساوي مع هاري كين.

