انت الأن تتابع خبر قرعه خليجي 26 | قطر في المجموعة الأولى وحامل اللقب في الثانية أبرز التوزيعات للبطولة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أجريت قرعة بطولة قرعه خليجي 26 وسط توقعات بمنافسات قوية بين المنتخبات المشاركة، وجرى توزيع الفرق على مجموعتين متوازنتين إلى حد كبير، وذلك بالنظر إلى استعدادات المنتخبات وتحضيراتها لتصفيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تعتبر هذه البطولة محطة تحضيرية مهمة للمنتخبات التي تتطلع إلى تعزيز جاهزيتها قبل استكمال مشوار التصفيات، وفي هذا الصدد نعرض لكم من خلال جريدة مانشيت تفاصيل قرعه خليجي 26.

قرعه خليجي 26

في إطار الحديث عن قرعه خليجي 26 توزيعها، جاء منتخب قطر العنابي في المجموعة الأولى إلى جانب الكويت البلد المستضيف للبطولة، الإمارات، وعمان، أما المجموعة الثانية فضمت حامل اللقب، منتخب العراق، إلى جانب السعودية، البحرين، واليمن، وبالنظر إلى التشكيلة يمكن القول إن منتخبات قطر والإمارات وعمان تملك بعض الأفضلية من الناحية الفنية، ولكن الكويت تستفيد من عاملي الأرض والجمهور لتقليص الفجوة والمنافسة بقوة، كان المنتخب الكويتي قد غاب عن النسختين السابقتين من البطولة بسبب الإيقاف وعدم التأهل، يسعى لاستعادة مكانته، خاصة بعد مشاركته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا 2027 التي تقام في السعودية، وتبدو المجموعة متكافئة وهناك احتمالات للتأهل إلى نصف النهائي، رغم أن الترشيحات الأولية تمنح قطر بعض الأفضلية بسبب فوزها ببطولة آسيا مرتين متتاليتين.

المجموعة الثانية من بطولة خليجي 26

المجموعة الثانية تضم ثلاثة من أقوى المنتخبات على المستوى الخليجي: العراق، السعودية، والبحرين. في المقابل، يجد المنتخب اليمني نفسه أمام تحديات كبيرة نظرا لضعف الاستعداد وقلة المنافسات الرسمية، لذلك تكون المنافسة في هذه المجموعة محصورة إلى حد كبير بين العراق والسعودية والبحرين، مع احتمالات مفتوحة للتأهل، وتسعى كل من هذه الفرق إلى إثبات تفوقها والوصول إلى نصف النهائي.

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