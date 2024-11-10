نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب المنتخب الألماني يعلن عن بديل دينيز أونديف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر المدرب جوليان ناغلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا استدعاء ليروي ساني جناح فريق بايرن ميونخ ليعوض غياب دينيز أونديف لاعب فريق شتوتجارت، بعد تعرضه للإصابة.

مدرب المنتخب الألماني يعلن عن بديل دينيز أونديف

وأعلن فريق تشوجارت أن لاعبه الدولي قد تعرض للإصابة في الجزء الخلفي من فخذه الأيسر، وأكد الطاقم الطبي أنه غير قادر على المشاركة في مباريات دوري الأمم بسبب الإجهاد.

ويستعد المنتخب الألماني لمواجهة منتخب البوسنة يوم 16 من الشهر الجاري ثم يلتقي بعده ضد المجر يوم 19 من الشهر نفسه.

