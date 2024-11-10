نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. روما الإيطالي يُقيل مدربه إيفان يوريتش بعد ثلاثية بولونيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف النادي الإيطالي روما، منذ قليل، اليوم الأحد، إقالة مديره الفني الكرواتي إيفان يوريتش من تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وقد تولى يوريتش قيادة روما في 18 سبتمبر الماضي، خلفًا لدانييلي دي روسي، قبل أن يقال ايضًا من منصبه بعد أقل من شهرين.

إقالة يوريتش من تدريب روما

أعلن نادي روما عن هذا القرار عن طريق نشر بيانًا رسميًا عبر موقعه الرسمي، يفيد فيه إقالة يوريتش، عقب دقائق قليلة من خسارة الفريق في أولمبيكو بثلاثة أهداف لهدفين أمام بولونيا.

وبهذه النتيجة يصبح روما في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة.

ونشر روما في بيانه الرسمي: "نحن نشكر يوريتش على عمله خلال الأسابيع الماضية.. نعلم إنه تعامل في بيئة صعبة لكنه تصرف باحترافية، نشكره لذلك، ونتمنى له كل التوفيق".

ولم يكشف نادي روما عن المدرب الجديد ولكنه أعلن أن ادارة الفريق قد بدأت في البحث عن خليفة ليوريتش.

وقد نشرت بعض تقارير الصحفية الإيطالية على أن النادي يفكر في تدريبية كبيرة، أبرزها روبرتو مانشيني، مع إمكانية عودة دي روسي إلى ذئاب العاصمة بناءً على طلبات جماهيرية.

و تولي يوريتش الفريق في وقت صعبة للغاية، قاد الفريق خلال 12 مباراة في كل المسابقات الرسمية.

واستطاع تحقيق الفوز في 4 مرات فقط، وتلقى الخسارة في 5 مباريات، وتعادل في 3 مواجهات، واستطاع الفريق تسجيل 15 هدفًا لكنه استقبل 17 آخر.