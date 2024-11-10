نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الجزيرة 2" يواصل استقبال العضويات الجديدة حتى 24 نوفمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مركز التنمية الشبابية والرياضية بمدينة السادس من أكتوبر "الجزيرة 2"، أحد الصروح الشبابية والرياضية الجديدة التي تم انشائها بمصر مؤخرا، عن أنه لم يتبق على غلق باب العضوية إلا أيام قليلة حيث أن اخر موعد للتقدم للحصول على العضوية هو الأحد ٢٤ نوڤمبر الجاري.

"الجزيرة 2" يواصل استقبال العضويات الجديدة

وشهد المركز منذ أيام قليلة قيام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بإطلاق شارة التشغيل التجريبي للمركز استعدادًا لاستقبال الشباب والجماهير وقبل الافتتاح الرسمي خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الوزارة لتطوير البنية التحتية الرياضية وتقديم خدمات شاملة ومتنوعة للشباب المصري.

ويعد مركز "الجزيرة 2"..إضافة مميزة وقوية للمنشات الشبابية والرياضية لمصر في الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس السيسي.

وشهد الافتتاح د. عمرو الحداد رئيس مجلس أمناء المركز، واللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع،ونخبة من الشخصيات العامة والاعلامية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في كلمته ان المركز يقدم خدمات متنوعة ومتكاملة لاهالي المنطقة، حيث يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة من اجل تطوير جميع المنشات الشبابية والرياضة في جميع انحاء الجمهورية وتقديم افضل الخدمات للشباب المصري والمجتمع ككل.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أنه تم إنشاء مركز التنمية الشبابية بميزانية بلغت 190 مليون جنيه، ولم تتحمل خزينة الدولة أي تكلفة منها، حيث تم تمويل المشروع من خلال العائدات الاقتصادية المتحققة من المشروعات الرياضية المختلفة، ونسعى دائمًا لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للشباب في كافة أنحاء الجمهورية، تماشيًا مع رؤية القيادة السياسية الرشيدة، التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب وتطوير البنية التحتية الرياضية، بما يحقق التنمية المستدامة.

ويعد المركز أحد أكبر مراكز التنمية الشبابية والرياضية في مصر، وأيضا الوطن العربي وذلك وتم اطلاق شارة التشغيل التجريبي له ، بعد الانتهاء من تنفيذ عدد كبير من الانشاءات والملاعب به في احتفالية كبرى.

وشهد الافتتاح عدة فقرات متميزة سارك فيها نحو خمسة الاف لاعب ومشارك وتصمن برنامجه،إقامة عرض هولوجرام توضيحي لما تم من اعمال انشائية كبري بالمركز، وإقامة مسيرة "مشي"، وكذلك إقامة عدد من البطولات والمسابقات الرياضية.

ويأتي إنشاء وتنفيذ مركز التنمية الشبابية والرياضية "الجزيرة 2" ومنشآته وملاعبه وصالاته،ضمن النهضة والانجازات الانشائية الشبابية والرياضية الكبري التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمتمثلة في تنفيذ وتطوير المئات من المنشآت والمرافق الرياضية والشبابية خلال العشر الأخيرة التي انضم لها "الجزيرة 2" مؤخرا.

صرح رياضي كبير

ومن أهم الانشاءات الشبابية والرياضية التي تم تتفيذها بمركز التنمية الشبابية والرياضية بمدينة 6 أكتوبر "الجزيرة 2"، أربعة ملاعب للاسكواش، ملعب قانوني لكرة القدم ومدرجاته، 2 ملاعب متعددةً الأغراض و2 ملعب بادل، وحمام سباحة أولمبي، وحمام سباحة للأطفال، بالإضافة إلى منطقة ألعاب للأطفال وقاعة احتفالات كبري، والمبنى الاجتماعي،ويشتمل على مطعم ومطبخ والعديد من الكافيتريات.

وصرح أشرف صبحي وزير الرياضة أن "الجزيرة 2"، يخدم قطاعا كبيرا من أبناء مدينة 6 أكتوبر، وذلك علي مستوي مختلف الأنشطة والمجالات الرياضية والفنية والثقافية.

ويعد مركز "الجزيرة 2" في مقدمة قائمة مراكز التنمية الشبابية التي تتكون من 46 مركزا من نوعها علي مستوي الجمهورية،وهو ايضا ضمن قائمة 4540 مركزا للشباب والتنمية الشبابية على مستوي المحافظات المصرية ال 27، التي تتضمن أيضا 4112 مركزا للشباب بقري مصر، و382 بالمدن المصرية،وهذا يؤكد علي امتلاك مصر كتيبة غير مسبوقة من مراكز الشباب تخدم، خاصة 72 مليون شاب وناشئ، وعامة أكثر من 105 مليون نسمة هم سكان مصر، وتنفرد مصر بها دون أي دولة اخري على مستوى الوطن العربي وإفريقيا والعالم.