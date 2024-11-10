نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتلتيكو مدريد يفوز على ريال مايوركا بهدف نظيف في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الفوز على نظيره فريق ريال مايوركا بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد ايبيروستار ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني.

ملخص مباراة أتلتيكو مدريد وريال مايوركا

وبدأت أحداث مباراة أتلتيكو مدريد وريال مايوركا برتم هادئ نسبيا وتعددت محاولات الفريقان للتسجيل ولكنهم لم ينجحوا لتألق الدفاع والحارسان في التصدي لها وانتهى الشوط الأول 0/0.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل جوليان الفاريز الهدف الأول في الدقيقة 61 صنع سيميوني وانتهت المباراة 1/0.

وبهذه النتيجة احتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 26 نقطة بعد تحقيق 7 فوز و5 تعادلات وخسر مباراة.